Geram Dituding Ngaku Covid-19 untuk Kedua Kali Hanya Settingan Demi Endorse, Boy William: Lucu!

TRIBUNNEWS.COM - Bertambah lagi deretan publik figur yang terpapar Covid-19 untuk kedua kalinya.

Presenter Boy William mengumumkan dirinya positif Covid-19 untuk kedua kali.

Kabar tersebut dibagikan Boy William melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @boywilliam17, Senin (31/1/2022).

Boy William mengunggah potret dirinya yang tengah mendapatkan perawatan tim medis.

Baca juga: Ivan Gunawan Marah Pada Boy William, Penyebabnya Boneka yang Dianggapnya Sebagai Anak

Baca juga: Ikut Kampanyekan Self Love, Boy William Soroti Standar Bentuk Tubuh Ideal

Boy William tak bisa membendung air matanya menyesali perbuatannya yang pernah merebut pacar teman artis. (Instagram @boywilliam17)

Dalam foto unggahannya, calon suami Karen Vendela ini tampak mengenakan kaus hitam berkerah dan bucket hat serta masker medis.

Sambil berpose mengacungkan ibu jari, dari tatapan matanya Boy terlihat sedang tersenyum ke arah kamera.

Pada caption foto, pria 30 tahun ini mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap paparan Covid-19.

"So guys, i got Covid again.

Be careful everybody.

Stay safe and healthy!