Rekti 'The Sigit' hingga Oom Leo Jadi Juri DTBTNS Season 2 Berhadiah Total Rp 450 Juta

Dok. Supermusic

Rekti Yoewono, vokalis The Sigit, menjadi salah satu juri Dare To Be The Next Superstar di tahun 2022. Para musisi muda dan seniman visual berbakat di Tanah Air boleh bersiap-siap, pasalnya ajang kontestasi Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) kembali bergulir di tahun 2022.