Chord Dasar Cintaku Takkan Berubah - Anie Carera: Hujan Semakin Deras di Malam Ini

[Intro] Am..Em 2x Am

Am Em

Malam semakin larut

G Am

aku sendiri

F C

tiada cinta dan tiada

E

kasih dalam hati ini..

Am Em

Haruskah ku berlari

G Am

mencari jejak

F C

langkah yang pernah kita

E

lalui saat bersamamu

Am

waktu t'lah berlalu...

[musik] Am.. C.. D.. F..-G.. Am

Am Em

Hujan semakin deras...

G Am

di malam ini

F C

aku sendiri dalam kedinginan

E

tanpa hangat api



[Reff]

Am

Hanyalah dirimu...

G

yang bermain di dalam khayalku

F

tak sanggup aku melupakan..

C E

aku taksanggup

Am

mungkin sampai nanti...

G

rambutku pun kusam dan memutih

F

namun cintaku padamu

C

takkan berubah ...

Dm

Walau hidupku nanti

Am

penuh dengan penderitaan

F G

kesetiaan seorang wanita

Am

takkan pernah pudar ..



[Interude] C.. G.. F.. G.. Am..

Am.. Em.. G.. Am..

