Chord Dasar Lagu Kalau Bosan - Lyodra: Kalau Kamu Bosan, Jangan Menghilang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kalau Bosan yang dinyanyikan oleh Lyodra.

Lagu ini telah dirilis pada 16 Juli 2021, lalu.

Video musik Kalau Bosan telah tayang di YouTube Lyodra Official dan telah ditonton lebih dari 11 juta kali di YouTube hingga Rabu (2/2/2022).

Chord Dasar Kalau Bosan - Lyodra:

Dm Em F G

C G Am

Wajar dalam hubungan

F A

Cinta kadang memang

Dm G

Naik turun

C G Am

Hati yang punya peranan

F D

Untuk lebih saling

G

Pengertian

F

Kalau kamu bosan

G C

Jangan menghilang

Dm

Kalau kamu bosan

G C

Kamu bisa bilang

F

Tapi kalau bosan

E Am -G D

Jangan kamu cari peluang

Dm G

Ku di sini takut kamu hilang

F G C

U u u u u

C G Am Gm -C

Ikuti saja alurnya

F A Dm

Bila jenuh tak ada salahnya

C G Am Gm -C

Ingat kenangan berdua

F D G

Tawa lumalykordka kita hadapi bersama

F

Kalau kamu bosan

G C

Jangan menghilang

Dm

Kalau kamu bosan

G C

Kamu bisa bilang

F

Tapi kalau bosan

E Am -G D

Jangan kamu cari peluang

Dm G

Ku di sini takut kamu hilang

F C D G

U uuu u uuu

