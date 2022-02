Chord Gitar dan Lirik Lagu Merasa Indah - Tiara Andini, Viral TikTok: Pedih Ku saat Merasa Indah

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Tiara Andini berjudul Merasa Indah.

Lagu Merasa Indah dibawakan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Tiara Andini.

Diketahui lagu ini telah dirilis pada Desember 2021.

Meski begitu, lagu Merasa Indah kini tengah viral di TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu Merasa Indah - Tiara Andini:

G C kemarin engkau.. D G nyatakan hati.. C D Bm tapi terlambat.. Am Cm B katamu tak bisa.. Chorus E C#m cinta ini takkan berbalas.. F#m B -A sayang kupastikan melayang.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E C#m bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E terlalu cepat jatuhkan hati.. Int. G -Bm C D -C Bm C D Bm E kini ku mengerti.. Am B kau lebih memilih dia.. Chorus E C#m cinta ini takkan berbalas.. F#m B -A sayang kupastikan melayang.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E C#m bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E terlalu cepat jatuhkan hati.. A sempat kau bersikap.. G#m C#m seolah sandaran jiwaku.. F#m namun apa artinya.. D C#m C memilih hati yang salah B E C#m F#m B -A ho wo uwo.. hoo.. Chorus G#m C# F#m -G#m pedih ku saat merasa indah -A -A B semua hilang dan usai.. E -B/D# C#m C# bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E B/D# C#m C# terlalu cepat jatuhkan hati.. F#m B -A ooooh.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E -B/D# C#m C# bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E C#m terlalu cepat jatuhkan hati.. F#m B A E Em terlalu cepat.. jatuhkan hati.. B E ho oooo..





(Tribunnews.com)