Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Perasaan Usai Jessica Tanoesoedibjo Dilamar

TRIBUNNEWS.COM - Nama Valencia Tanoesoedibjo kembali jadi perhatian publik.

Hal tersebut lantaran kekasih Kevin Sanjaya itu dilangkahi sang adik, Jessica Tanoesoedibjo.

Diketahui, Jessica Tanoesoedibjo baru saja dilamar oleh sang pujaan hati, Jonathan Natakusuma.

Kendati demikian, melalui Instagram pribadinya, Valencia Tanoesoedibjo mengungkapkan perasaannya.

Ia nampak membagikan beberapa potret ketika Jessica Tanoesoedibjo dilamar.

Kemudian, anak kedua Hary Tanoe itu mengatakan, unggahan tersebut didedikasikan untuk sang adik.

Nama Valencia Tanoesoedibjo kembali jadi sorotan setelah sang adik dilamar kekasih. (Instagram @valenciatanoe)

Valencia Tanoesoedibjo menerangkan, Jessica Tanoesoedibjo adalah sosok yang istimewa untuknya.

Lantas saat pertama kali bertemu Jonathan, ia merasa bertemu dengan adik versi laki-laki.

"A dedicated post to my dearest Jessica.

My sister Jess has always been a special person with a huge heart.