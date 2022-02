Chord Dasar Lagu Merasa Indah - Tiara Andini: Bila Cinta Ini Tak Nyata, Jangan Engkau Beri Harapan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dasar dan lirik lagu Merasa Indah yang dipopulerkan oleh Tiara Andini.

Chord Dasar Merasa Indah - Tiara Andini

G C kemarin engkau.. D G nyatakan hati.. C D Bm tapi terlambat.. Am Cm B katamu tak bisa.. [Reff]

E C#m cinta ini takkan berbalas.. F#m B -A sayang kupastikan melayang.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E C#m bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E terlalu cepat jatuhkan hati.. [Int.] G -Bm C D -C Bm C D Bm E kini ku mengerti.. Am B kau lebih memilih dia.. [Reff]

E C#m cinta ini takkan berbalas.. F#m B -A sayang kupastikan melayang.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E C#m bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E terlalu cepat jatuhkan hati.. A sempat kau bersikap.. G#m C#m seolah sandaran jiwaku.. F#m namun apa artinya.. D C#m C memilih hati yang salah B E C#m F#m B -A ho wo uwo.. hoo.. [Reff]

G#m C# F#m -G#m pedih ku saat merasa indah -A -A B semua hilang dan usai.. E -B/D# C#m C# bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E B/D# C#m C# terlalu cepat jatuhkan hati.. F#m B -A ooooh.. G#m C# F#m pedih ku saat merasa indah.. B semua hilang dan usai.. E -B/D# C#m C# bila cinta ini tak nyata.. F#m B -A jangan engkau beri harapan.. G#m C# F#m sudah cukup kini kusadari.. B E C#m terlalu cepat jatuhkan hati.. F#m B A E Em terlalu cepat.. jatuhkan hati.. B E ho oooo..





