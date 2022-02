Arini Kembali untuk Mengungkap Love Inc: Temukan Kebahagiaanmu di Sini

Arini by Love Inc akan tayang pada tanggal 4 Februari 2022 di Bioskop Online.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arini kembali lewat Arini by Love Inc, sebuah film yang menjadi konten original terbaru Bioskop Online ini akan mulai tayang pada 4 Februari 2022 mendatang. Masih dengan Arini yang sama seperti di Love for Sale dan Love for Sale 2, tapi kali ini kita akan diajak berkenalan dengan jati diri Arini yang sesungguhnya. Tetap diperankan oleh Della Dartyan, sosok Arini kali ini akan lebih banyak mengungkap tentang kehidupannya di Love Inc.

Di dua film sebelumnya, Love Inc hanya disebut sebagai tempat Arini bekerja. Nah kali ini, akan diceritakan bahwa Love Inc adalah perusahaan berbasis IT, dan berupa sebuah dating app yang bisa menjawab kebutuhan kebahagiaan penggunanya. Arini digambarkan menjadi salah satu agen, dan memiliki atasan bernama Diana, yang diperankan oleh Marissa Anita. Sebagai pimpinan Love Inc, Diana dikenal sangat ketat dan disiplin dalam menjalankan aturan perusahaan.

Di dalam Love Inc, Arini dan agen lainnya dilatih untuk bisa melakukan apa saja, agar dapat menyesuaikan kebutuhan klien. Dengan lebih dalam mengungkap Love Inc ini, akhirnya penonton bisa mengetahui jati diri Arini yang sesungguhnya. Jika di dua film sebelumnya, banyak yang mempertanyakan, kenapa Arini selalu menghilang dan meninggalkan kliennya begitu saja, di sini semua akan terungkap.

Menariknya, di Arini by Love Inc ini, Arini bukan satu-satunya agen yang dilatih. Ada sejumlah agen lainnya yang akan ikut terlibat dalam film ini. Ada Tiara (Kelly Tandiono), dan Galang (Faris Nahdi) yang juga menjadi agen Love Inc. Mereka ini bisa disebut sebagai agen-agen terbaik yang ada di Love Inc. Lalu apa yang akan terjadi dengan mereka? Di tengah cerita tentang Love Inc tersebut, ada Arini yang berusaha untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Apakah kali ini Arini berhasil menemukan kebahagiaannya tanpa harus menghilang atau pergi tanpa pamit?

Semua jawabannya ada di film Arini by Love Inc arahan sutradara Adrianto Sinaga yang akan tayang pada 4 Februari 2022 di Bioskop Online. Film ini bisa diakses melalui website www.bioskoponline.com dan melalui aplikasi Bioskop Online yang dapat diunduh di App Store dan Google Play Store. Tiket sudah bisa didapatkan di www.bioskoponline.com seharga Rp 25.000.