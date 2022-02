Berbeda 180° dari Love for Sale, Ini Alasan Arini by Love Inc. Akan Bikin Kamu Tercengang!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kangen dengan karakter Arini yang ada di film Love for Sale dan Love for Sale 2? Siap-siap ya, karena Arini akan segera kembali lewat film Arini by Love Inc, yang merupakan konten original terbaru Bioskop Online. Film karya sutradara Adrianto Sinaga ini mulai tayang pada 4 Februari 2022.

Tapi, jika di Love for Sale dan Love for Sale 2 hadir sebagai film drama romantis, kali ini Arini by Love Inc akan menyajikan genre yang agak berbeda. Dengan setting bergaya futuristik, penonton akan dibawa ke dalam cerita ala dunia distopia yang misterius dan akan membuat penonton sedikit deg-degan. Meski terasa berbeda, ceritanya akan tetap saling berkaitan.

“Kita justru menceritakan dunia lain kenapa Arini bisa begitu di Love for Sale,” ungkap Adrianto Sinaga, selaku sutradara. Perbedaan juga akan terasa dari pemeran-pemeran lain yang hadir di Arini by Love Inc.

Misalkan saja, hadirnya Diana (diperankan oleh Marissa Anita) yang merupakan pimpinan Love Inc yang sosoknya sangat disiplin namun juga misterius dan menyeramkan. Ada juga Tiara (diperankan Kelly Tandiono) dan Galang (diperankan oleh Faris Nahdi), yang merupakan agen yang juga bekerja di Love Inc, sama seperti Arini.

Kolaborasi Arini yang misterius, Tiara yang rebel dan Galang yang cerdas dan taat aturan menjadi nyawa tersendiri di film Arini by Love Inc. Pastinya cerita Arini kali ini akan membuat penonton tercengang. Apalagi sang sutradara, yaitu Adrianto Sinaga, sudah dikenal sebagai seorang production designer kawakan di Indonesia.

Apakah Arini by Love Inc akan benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Love for Sale dan Love for Sale 2? Langsung tonton Arini by Love Inc yang mulai tayang di Bioskop Online mulai 4 Februari 2022.

Arini by Love Inc bisa ditonton melalui website www.bioskoponline.com atau lewat aplikasi Bioksop Online yang bisa diunduh di App Store dan Google Play Store. Tiket Arini by Love Inc sudah bisa dibeli seharga Rp 25.000, di www.bioskoponline.com.