Alasan Comeback BLACKPINK Tertunda, YG Entertainment Sedang Persiapkan Girl Band Baru?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah satu tahun lebih BLACKPINK hiatus dan belum juga comeback. Itu bukan hal baru bagi BLINK, penggemar mereka.

Namun, karena postingan baru-baru ini di forum Cina Douban, beberapa warganet berspekulasi, kali ini ada sebab mengapa comeback BLACKPINK belum terealisasikan.

Dilansir dari Koreaboo, Minggu (6/2/2022), menurut postingan tersebut, mereka percaya bahwa produksi YG Entertainment sedang menyiapkan girl band baru.

Postingan tersebut mengklaim bahwa grup baru ini diproduksi oleh Teddy, yang sering disebut sebagai “anggota ke-5 BLACKPINK” karena keterlibatannya yang besar dalam musik mereka.

Baca juga: BLACKPINK Cetak Rekor Terbaru Lewat Video Musik DDU-DU DDU-DU

Baca juga: Setelah Snowdrop, Jisoo BLACKPINK Beri Kode Akan Debut Solo Tahun Ini

Lantas, penggemar berspekulasi bahwa karena dia sibuk menyiapkan girl band baru, sehingga Teddy tidak punya banyak waktu untuk comeback BLACKPINK.

Beberapa informasi dugaan lainnya juga dibagikan tentang girl band baru, yang menarik minat netizen.

Apakah informasi ini benar atau tidak, tampaknya fokus Teddy pada girl band baru dapat berperan dalam hiatusnya BLACKPINK.

Kendati demikian, beberapa member sudah memberi isyarat bahwa BLACKPINK akan comeback tahun ini.

Baca juga: Ungkap Harapan Tahun Ini, Jisoo BLACKPINK: Aku Ingin Hadapi Tantangan Tanpa Rasa Takut

Sebagai tambahan, BLACKPINK secara keseluruhan telah hiatus selama 492 hari, tepatnya, sejak comeback terakhir mereka lewat single Lovesick Girls yang dirilis pada Oktober 2020.

Jeda comeback sebelumnya juga eiliki memiliki jeda panjang antara Kill This Love dan How You Like That yang berlangsung lebih dari setahun.

Namun meski BLACKPINK belum juga merilis album terbarunya selama 2021, kedua member mereka yakni Rose dan Lisa merilis debut solo-nya.

Tak hanya itu, Jisoo juga debut sebagai aktris lewat drama Snowdrop, drama ini sukses meraih rating tertinggi di akhir episodenya.

Sementara Jennie selama satu tahun disibukkan dengan berbagai aktivitas photo modelnya.