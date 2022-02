Chord Dasar Korban Janji - Guyon Waton: Abot Tak Trimo, Kanti Ikhlas Legowo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar Korban Janji yang dinyanyikan oleh Guyon Waton, selengkapnya dalam artikel ini.

Lagu Korban Janji dirilis pada 14 April 2018.

Hingga kini Minggu (6/2/2022), musik video Korban Janji telah disaksikan lebih dari 92 juta kali di YouTube GuyonWaton Official.

Baca juga: Chord Gitar Bila Saja Kau di Sini - Yovie & Nuno, Kunci D: Kaulah Hasrat Rindu, Kaulah Dambaanku

Baca juga: Chord Dasar Begini Saja - Rahadian: Apa Hanya Begini Saja Hubungan kita

Chord Dasar Korban Janji - Guyon Waton

Intro : F G C Am

Dm G C

F G C Am

Tanpo welas kowe lungo mbiyen kae

Dm G C

ra ono mesakne aku sitek wae

F G

ngabekti tresno anyarmu

Em Am

lalu kau tinggalkan aku

Dm G C

tersakiti sendiri di malam itu

F G C Am

Kowe lungo pas aku sayang sayange

Dm G C

tanpo pamit kowe ngadoh ngono wae

F G

aku ra ngerti salahku

Em Am

dan kau campakkan diriku

Dm G C

bersanding dengan kekasih barumu

Reff :

F G

Abot tak trimo

C Am

kanti ikhlas legowo

Dm G

sing tak arep kowe

C

ra disio-sio

F G

ben cukup mung aku

Em Am

korban janji manismu

Dm G

udan bledek kang dadi

C

saksiku

Song: F G Em Am Dm G C

F G Em Am Dm G C

F G C Am

Kowe lungo pas aku sayang sayange

Dm G C

tanpo pamit kowe ngadoh ngono wae

F G

aku ra ngerti salahku

Em Am

dan kau campakkan diriku

Dm G C

bersanding dengan kekasih barumu

Baca juga: Chord Gitar Jang Tanya - Justy Aldrin, Kunci A: Jang Tanya Beta Kamana, Sio Hati Ini Su Buta

Baca juga: Chord Dasar Jang Tanya - Justy Aldrin, Kunci dari A: Jang Tanya Beta Kanapa

(Tribunnews.com)