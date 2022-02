Chord Rita Sugiarto - Dua Kursi, Kunci Gitar dari Am: Jangan Sampai Ada Bunga Yang Baru

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Dua Kursi dari Rita Sugiarto.

Chord Rita Sugiarto - Dua Kursi:

Intro:

Am Em Am Em

dua kursi

Am G

La la la la la la la la

Am G

La la la la la la la la

Am

la, la, la, la, la, la, la, la

la, la, la, la, la, la, la, la

Int:

Am Em G Am

Am Em F G Am

Am G-G

Kalau hanya makanan di meja

C Am

tak pernah engkau makan

Am G

Kalau hanya kopi yang kusuguhkan

C Am

tak pernah engkau minum

Am

Tapi jangan sampai kau macam-macam

Am G

di luaran rumah kau macam-macam sayang

Am

Awas, awas, awas, awas

Am G

Satu kali kau salah melangkah

C Am

bibir mulai berdusta

Am G

Bila tingkah lakumu berubah

C Am

Aku pasti curiga

Musik:

Am

la la la la la la

G

la la la la la la

F G-G Am Am G Am (2x)

Reff:

Am

Jangan sampai ada bunga yang baru

Em

di luar rumah

G

Aku takut sayangmu terbagi

G

Aku takut rindumu terbagi

Am

pada orang, pada orang lain

Int: Am G Am

Am

Tak 'kan mau lelaki yang dipuja

Em

menduakan cinta

G

Perasaan wanita tak beda

G

ingin dipuja dimanja-manja

Am

Satu cinta, satu cinta saja

Am C

Cukup saja dua kursi

G Am

jangan tambah kursi lagi

G F Em

di luar rumah ini

Baca juga: Chord Gitar Bila Saja Kau di Sini - Yovie & Nuno, Kunci D: Kaulah Hasrat Rindu, Kaulah Dambaanku

Baca juga: Chord Gitar Benar Orang Bilang - Jaz, Kunci dari C: Cinta Tak Harus Miliki, Bila Kita Cinta

Baca juga: Chord Dasar Bila Saja Kau Disini - Yovie & Nuno: Bila Saja Kau di Sini Menemaniku Harapanku

(Tribunnews.com)