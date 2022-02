Cerai dari Tyna Kanna, Kenang Mirdad Ikuti Nasihat Sang Ayah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenang Mirdad baru berstatus duda sejak Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perceraiannya dengan Tyna Kanna.

Hampir sebulan pascacerai, Kenang Mirdad mencoba ikhlas melepas Tyna Kanna setelah 12 tahun menikah.

Saat ini putra sulung Jamal Mirdad itu mengaku hanya fokus menjalani kehidupannya.

"Pascaputusan, ya udah jalanin sajalah. Bukan puas kali ya lebih ke ikhlas, terima, ya sudahlah apapun terjadi kok," ujar Kenang Mirdad saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Baca juga: Fakta-fakta Perceraian Tyna Kana dan Kenang Mirdad, Dari Hak Asuh hingga Kewajiban Nafkah

Terlebih kakak kandung Naysila Mirdad itu mencoba move on atas semua perjalanan cintanya dengan Tyna Kanna. Sebab ia menyadari sulitnya hidup jika terus memikirkan masalalu.

"Mau move on enggak move on harus dibuat move on, harus kita open minded, move on. Kalau enggak, kita hidup di belakang terus kita kan hidup maju kan," ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia seringkali curhat soal rumah tangganya kala di ujung tanduk selama menghadapi proses perceraiannya dengan sang ayah, ibu dan adiknya.

"Pasti dong orang pertama yang saya sharing itu ayah saya. Karena kan laki-laki saya sharing sama Papa, abis itu baru sama kakak, adik, Mama saya," kata Kenang.

Sebagai seorang ayah, Jamal Mirdasd juga memberikan pesan kepada putranya itu untuk senantiasa ikhlas atas perpisahannya dengan Tyna Kanna.