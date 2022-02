Film Book of Love, Tentang Dilema dan Pencarian Cinta Penulis Novel dengan Seorang Penerjemah

Adegan kebersamaan Maria Rodriguez (Veronica Echegui) dan Henry Copper (Sam Claflin) di film Book of Love.

TRIBUNNEWS.COM - Film Book of Love besutan sutradara Aneleine Cal y Mayor tayang secara streaming di Klikfilm pada Februari 2022.

Film bergenre komedi romantis berlatar dua negara yaitu Amerika Serikat dan Meksiko. Dibintangi Sam Claflin dan Veronica Echegui.

Cerita film tersebut dibuka dengan pembacaan novel The Sensible Heart karya Henry Copper (Sam Claffin) di sebuah toko buku, yang hanya dihadiri seorang peserta.

Belum selesai acara, satu-satunya peserta pergi. Pihak toko buku lantas memberikan promosi untuk novel The Sensible Heart, “beli satu dapat tiga.”

Namun, tidak butuh waktu lama, Henry Copper dikontak publisis, Jen Spencer (Lucy Punch), yang mengabarkan The Sensible Heart memang jeblok di AS namun laris di Meksiko.

Maka, ia diterbangkan ke sana untuk mengunjungi Meksiko City dan Palenque.

The Sensible Heart versi Meksiko diterjemahkan Maria Rodriguez (Veronica Echegui).

Tiba di sana, Henry dijemput Maria bersama kakeknya, Max (Fernando Bece), dan putranya, Diego (Ruy Gaytan).

Henry syok mendapati cover buku The Sensible Heart versi Meksiko bak poster film 17 tahun ke atas.

Ternyata, kesuksesan didapat karena, Maria menulis ulang The Sensible Heart menjadi opera sabun perselingkuhan dan adegan panas.