Chord Dasar Kukira Kau Rumah - Amigdala: Kau yang Singgah tapi Tak Sungguh

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar lagu berjudul Kukira Kau Rumah yang dipopulerkan oleh Amigdala.

Video lirik lagu ini telah dirilis pada Oktober 2017 di kanal YouTube Amigdala.

Hingga Selasa (8/2/2022), video lirik lagu berjudul Kukira Kau Rumah telah ditonton lebih dari 30 juta kali.

Chord Dasar Kukira Kau Rumah - Amigdala:

[Intro]



C G



[Verse]



C

kau datang tatkala



G

sinar senjaku telah redup



C

dan pamit ketika



G

purnamaku penuh seutuhnya



C D G

kau yang singgah tapi tak sungguh



C D G

kau yang singgah tapi tak sungguh



C

ku kira kau rumah



G

nyatanya kau cuma aku sewa



C

dari tubuh seorang perempuan



G

yang memintamu untuk pulang..



[Chorus]



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



[Instrumental]



C G



[Verse]



C

ku kira kau rumah



G G/D

nyatanya kau cuma aku sewa



C

dari tubuh seorang perempuan



G G/D

yang memintamu untuk pulang..



[Chorus]



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



[Instrumental]



Em D/F# G



[Chorus]



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..



Em D/F# G

kau bukan rumah..