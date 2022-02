Chord Gitar dan Lirik Lagu Andai Aku Bisa - Chrisye: Walau Kau Tahu Diriku Masih Bersamanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci lagu Andai Aku Bisa dari Chrisye.

Lagu Andai Aku Bisa masuk dalam album Konser Tur 2001 yang dirilis di tahun yang sama.

Lagu Andai Aku Bisa dinyanyikan kembali oleh Tulus dan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa Orchestra.

Chord Gitar Andai Aku Bisa - Chrisye:

Intro : C E F E F C F G

C F C F

C E

Andai aku bisa

F E

Memutar kembali

F C

Waktu yang t’lah berjalan

Fm C

Tuk kembali bersama

G C

Di dirimu selamanya

C E

Bukan maksud aku

F E

Menggapai dirimu

F C

Masih terlalu jauh

Fm C

Ke dalam kisah cinta

G C F G

Yang tak mungkin terjadi

Reff :

C Bm Am ..G

Dan a...ku tak punya hati

Dm G

Untuk menyakiti dirimu

Em A Dm

Dan a...ku tak punya hati

C G

Untuk mencintai dirimu

C F C

Yang selalu mencintai diriku

F Dm

Walau kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Interlude : C E F F Gm D

Gm F Gm F Gm C F Dm G

Kembali ke : Reff

F C

Walau pun kau tahu

F C

Kau tahu diriku

G C

Masih bersamanya

Outro : C F C F C

(Tribunnews.com)