Chord Gitar Heat Waves – Glass Animal, Viral TikTok: I Just Wanna Know What You’re Dreamin’ Of

Ilustrasi chord gitar- Simak chord gitar lagu Heat Waves berikut ini. Petikan liriknya yakni "I Just Wanna Know What You’re Dreamin’ Of."

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Heat Waves berikut ini.

Petikan liriknya yakni "I Just Wanna Know What You’re Dreamin’ Of."

Lagu Heat Waves dibawakan oleh grup band asal Inggris Glass Animal.

Lagu Heat Waves dirilis pada Juni 2020 lalu.

Kini lagu Heat Waves menjadi viral di media sosial.

Banyak pengguna TikTok memakai lagu Heat Waves sebagai backsound video mereka.

Baca juga: Chord Dasar Photograph - Ed Sheeran, Kunci dari C: So You Can Keep Me Inside The Pocket of Your

Baca juga: Chord Dasar Masih Tetap Tersenyum - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Baca juga: Chord Dasar Bila Saja Kau Disini - Yovie & Nuno: Kaulah Hasrat Rindu, Kaulah Dambaanku

Berikut ini chord gitar lagu Heat Waves - Glass Animal:

C#m B

G#m F#

(Last night all I think about is you