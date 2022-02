Diadaptasi dari Film Blockbuster, Drakor My Sassy Girl Tayang di TV Mulai Hari Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea (drakor) berjudul My Sassy Girl tayang mulai hari ini di NET, Selasa (8/2/2022).

Drama yang disutradarai oleh Oh Jin Seok diadaptasi dari film blockbuster Korea berjudul sama dan tayang setiap hari pukul 16.45 WIB.

My Sassy Girl menghadirkan tentang kisah cinta remaja pada era dinasti Joseon.

Dua pemeran utama drakor ini, Joo Won sebagai Gyeon Woo dan Oh Yeon Seo sebagai Putri Hye Myung berhasil melahirkan chemistry yang sempurna.

Selain di Korea, drakor ini juga pernah ditayangkan di Singapura, Malaysia, Brunei, Jepang, Filipina, dan lainnya.

Baca juga: Hobi Nonton Drakor, Mahasiswi Ini Buat Skripsi dari Drama Korea True Beauty, Kisahnya Viral

My Sassy Girl menceritakan tentang seorang cendekiawan berhati dingin bernama Gyeon Woo yang ditunjuk raja untuk menjadi guru putri kerajaan bernama Hye Myung.

Sebagai putri kerajaan, Hye Myung sering membuat onar namun punya hati yang baik dan ingin mengungkap kebenaran.

Meski awalnya Hye Myung dan Gyeon Woo saling membenci, lama kelamaan benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh.

Drakor ini pernah masuk nominasi beberapa ajang penghargaan bergengsi

Di antaranya 10th Korea Drama Awards 2017 kategori Best Original Soundtrack untuk Gummy dengan lagunya yang berjudul Because I Love You, hingga SBS Drama Awards 2017 kategori Best Couple Award untuk Joo Won dan Oh Yeon Seo.