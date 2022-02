Chord Gitar Satru - Denny Caknan ft Happy Asmara, Kunci Dasar C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar kunci dasar dan lirik lagu Satru yang dipopulerkan Denny Caknan dan Happy Asmara.

Lagu Satru diciptakan oleh Denny Caknan, menceritakan hubungan kekasih yang kerap mengalami pertengkaran.

Inilah Chord Gitar Denny Caknan feat Happy Asmara - Satru:



(Intro) C G F -Em A..Dm Em F G..

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

Aku ngedem-ngedem atimu..

F G

Bakoh mempertahankanmu..

(Intro) Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

(Chorus)

F G Em Am

Tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

Buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

Sumpah ra koyo sing

Am Dm

Mbok pikir selama iki..

G C

Mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

Sepurane yen pancen salah..

G -F Em

Sepurane yen aku ning uripmu

Am

Mung masalah..

Dm

Rangkulen aku..

G C

Iki gur mung salah pahamku..

(Int.) F G Am

Ha..aa.. uuuu..

F G Am Dm

Satru hubungan mung salah.. paham..mu..

F G C

Sampean kudu ngerteni.. aku cemburu..

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

C Am

Ho.. woo ooo..

Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

(Chorus)

F G Em Am

Tulung percoyo aku sayang awakmu..

Dm Em Am A

Buktine sampean nglirik liyane..

F G Em

Sumpah ra koyo sing

Am Dm

Mbok pikir selama iki..

G C

Mas isoku meneng.. ngajeni awakmu..

C F

Sepurane yen pancen salah..

G Em

Sepurane yen aku ning uripmu

Am

Mung masalah..

Dm

Rangkulen aku..

G C

Iki gur mung salah pahamku..

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

