Curhat soal Perselingkuhan, Medina Zein Ngaku Dibohongi hingga Pamer Foto Ubah Penampilan, Ada Apa?

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Medina Zein kembali membuat geger publik.

Sebelumnya sempat heboh kabar Medina Zein keluyuran setelah dinyatakan positif Covid-19.

Kini, wanita kelahiran 23 Mei 1992 itu kembali membawa kabar tak sedap tentang rumah tangganya.

Medina Zein mendadak menyinggung soal perselingkuhan yang diduga dilakukan suaminya, Lukman Azhari.

Baca juga: Medina Zein Klarifikasi Foto di Kafe Saat Lukman Azhari Positif Covid-19, Sebut Itu Kesalahan Upload

Baca juga: Medina Zein Batal Belikan Rumah untuk Gala Sky, Kini Ganti Rencana dengan Bangun Yayasan

Mesti tak menyebutkan nama siapapun, curhatan Medina mengarah pada sang suami.

Bermula dari unggahan Instagram Story @medinazein92, ia tampak mengutip kata-kata bijak, Selasa (8/2/2022).

"Yang aku butuhkan saat ini cuma, badanku sehat, mentalku kuat, hatiku sabar, jiwaku tegar, rizqiku lancar. Aaamiin," bunyi unggahan tersebut.

Ia juga membubuhkan emoji hati berwarna merah pada unggahan itu.

Instagram Story @medinazein92, ia tampak mengutip kata-kata bijak, Selasa (8/2/2022).

Tak sampai di situ, Medina lalu mengunggah video pemandangan malam hari dari kamarnya.

Pada unggahan itu, Medina menautkan lagu penyanyi Sam Smith yang berjudul 'I'm Not The Only One'.