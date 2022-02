DAFTAR Lengkap Nominasi Piala Oscar 2022, Film The Power of The Dog Memimpin dengan 12 Nominasi

Piala Oscar 2020 Academy Awards 92 - Pembacaan nominasi Piala Oscar 2022 telah diumumkan pada Selasa (8/2/2022) pukul 8.18am ET. Tahun ini total ada 23 kategori nominasi Piala Oscar 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Ajang penghargaan film tertinggi insan perfilman Hollywood, Academy Awards kembali digelar.

Pembacaan nominasi Piala Oscar 2022 telah diumumkan pada Selasa (8/2/2022) pukul 8.18am ET atau pukul 20.18 WIB.

Tahun ini total ada 23 kategori dalam nominasi Piala Oscar 2022.

Melansir lama resmi oscars.org, malam puncak Academy Award ke-94 akan diselenggarakan pada Minggu (27/3/2022) di Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center.

Film The Power of the Dog memimpin dengan 12 nominasi.

Kemudian disusul dengan film Dune, dengan 10 nominasi.

Lalu ada Belfast dan West Side Story, yang masing-masing mengantongi 7 nominasi.

Dikutip dari BBC.com, Olivia Colman, Benedict Cumberbatch dan Andrew Garfield termasuk di antara nominasi Inggris dalam kategori akting utama.

Dame Judi Dench dan Ciarán Hinds masuk nominasi pemeran pendukung berkat aktingnya dalam Belfast karya Sir Kenneth Branagh.

Film otobiografi tentang sebuah keluarga di Irlandia Utara selama The Troubles adalah 1 dari 10 film yang diperebutkan untuk film terbaik.