Chord Gitar dan Lirik Lagu Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu: Tak Tahu Kini Kau Dimana

Berikut ini chord kunci gitar lagu Belum Siap Kehilangan dari Stevan Pasaribu.

Diketahui, lagu Belum Siap Kehilangan awalnya milik Agie dan Indra The Titans, namun diberikan untuk Stevan dan diaransemen oleh David NOAH agar lebih modern.

Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu

[Intro]

C F G

-Am F

sewindu sudah

G C -G

ku tak mendengar suaramu

Am Dm

ku tak lagi lihat senyumanmu

G C

yang selalu menghiasi hariku

-Am F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku

G C

tak tahu kini kau dimana

[Reff]

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku ooo

G C

tak tahu kini kau dimana hoo

[Reff]

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C F

Tuhan tolong mampukan aku

G C -G Am

tuk lupakan dirinya

Dm

semua cerita tentangnya

C

yang membuatku

F

selalu teringat akan cinta

G F

yang dulu hidupkanku

[Musik]

F G C

ho ohoo.. huuu

F Dm G

hooo

[Reff:Overtune]

G# F#

ternyata belum siap diriku

G# C# -G# A#m

kehilangan dirimu

D#m C#

belum sanggup tuk jauh darimu

F# G#

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C# F#

Tuhan tolong mampukan aku

G# C# G# A#m

tuk lupakan dirinya

D#m

semua cerita tentang dirinya

C#

yang membuatku

F#

selalu teringat akan cinta

A#m

yang dulu

F#

selalu teringat akan cinta

G# F# G# C#

yang dulu hidupkanku .....hmm

(Tribunnews.com)