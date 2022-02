Film-film Nominasi Oscar 2022 Tayang di Februari 2022, Dari ''Spencer'' hingga ''Drive My Car''

TRIBUNNEWS.COM - Academy Awards ke-94 dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2022. Ada empat film yang menarik perhatian di ajang akbar tersebut.

Misalnya, film Spencer yang mengantarkan aktris Kristen Stewart masuk jajaran nominasi aktris terbaik.

Ada pula film "The Lost Daughter", "The Worst Person In The World", dan "Drive My Car".

Film The Lost Daughter sudah bisa disaksikan di KlikFilm. Sementara, The Worst Person In The World tayang 15 Februari 2022, Spencer tayang 20 Februari 2022, dan Drive My Car segera tayang.

Berikut sinopsis empat film yang masuk dalam jajaran nominasi Oscar 2022, yang tayang di KlikFilm

Spencer

Film yang mengisahkan tentang mendiang Putri Diana ini tayang perdana dalam komptisi di Festival Film Internasional Venesia ke-78 pada 3 September 2021 dan dirilis di bioskop pada 5 November 2021.

Kristen Stewart dinominasikan dalam kategori aktris terbaik lewat perannya sebagai mendiang Putri Diana.

Dia disandingkan oleh aktris lainnya, termasuk Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mother's) dan Nicole Kidman (Being the Ricardos). Ini adalah pertama kalinya Kristen Stewart masuk dalam nominasi Oscar.

Film.Spencer bisa disaksikan secara resmi di KlikFilm mulai 20 Februari 2022.