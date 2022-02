Melaney Ricardo Anggap Jam Tangan Aksesori Penting, Yakin Penampilannya Makin Keren

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penampilan Melaney Ricardo belakangan mencuri perhatian warganet.

Istri Tyson James Lynch itu berhasil tampil langsing usai menurunkan berat badannya.

Bintang film Relationshit tersebut pun terlihat semakin rajin mengunggah berbagai OOTD bentuk tubuh barunya di Instagram.

Mulai dari gaun terusan berwarna merah marun hingga setelan hitam kemeja dan rok pendek yang dilengkapi dengan jam tangan berkelas.

Melaney mengungkapkan jam tangan menjadi salah satu aksesoris penting dalam menunjang penampilan.

Adapun jam tangan yang masuk dalam koleksinya yakni Lofoten series F-2310LF, F-6511MC, dan F-8106 yang baru diluncurkan tahun ini.

"Keren banget aku pakai, elegan dan berkelas, bikin makin oke," kata Melaney Ricardo kepada awak media, Selasa, (8/2/2022).

Salah satu jam tangan yang pernah dipamerkan Melaney Ricardo yakni Lofoten tipe F-2310LF.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram Melaney beberapa waktu lalu.

Artis 41 tahun itu menyebut jam tangan series terbaru Lofoten sangat cocok dalam menggambarkan citranya bagi orang yang menggunakannya.

Selain itu, varian jam ini memiliki gelang metal berwarna rose gold dan dihiasi bingkai berwarna putih dengan rose gold menunjukan gaya anggun dan feminin.

"Like a FLOWER! Survive in THe Rain But use it to GROW," tulis Melaney dalam keterangan unggahannya.