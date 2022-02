Rilis Album Perdana #1 Hope, Penyanyi Anthesianz Harap Karyanya Bawa Cinta dan Kedamaian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Anthesianz meluncurkan album perdananya bertajuk #1 Hope.

Album tersebut terdiri dari 8 lagu di antaranya berjudul "Love Is In", "Party In The Morning", "Vividly", dan"Hope".

Menurut Anthesianz, lagu-lagu di album ini dihadirkan dengan ketukan tempo dan alunan melodi yang membawa pendengar seolah dibawa ke dalam nilai-nilai kearifan lokal, yang dikemas dalam nuansa kekinian.

Seluruh lirik lagu-lagunya juga diungkapkan dalam bahasa Inggris.

Tentu saja hal itu disertai harapan agar karya-karyanya bisa menjangkau siapa saja di belahan bumi mana pun.

"Sehingga diharapkan membawa cinta dan kedamaian untuk selama-lamanya," terang Anthesianz dari Artstage Entertainment, DistroKid Records.

Ia mengatakan, album #1 Hope ini berisi lagu-lagu yang berkualitas dan memiliki makna mendalam sehingga nilai seninya sangat tinggi karena penulis lagu dan penyanyinya memiliki perasaan dan emosi yang tertuang dalam vokal maupun musiknya.

Selain itu, lagu-lagu yang kedepannya akan menampilkan busana dari beragam karya Warsa Nusantara, membuat album ini semakin kental dengan warna tradisi Indonesia.

Sebagai wujud kecintaan dan upaya melestarikan kain-kain eksotis karya seniman Indonesia didukung boleh pakar warsa nusantara bung Samuel Wattimena.

Baca juga: Sulis Ajak Para Cinta Musik Religi Tunjukkan Bakat di Ajang Voice of Ramadan 2022