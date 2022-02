Ulah Sopir Mabuk, Yeo One PENTAGON Alami Cedera Punggung, Kini Umumkan Hiatus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Member PENTAGON Yeo One mengumumkan bahwa dirinya akan hiatus sementara waktu dari aktivitas boy band.

Keputusan itu ia buat setelah menjadi korban kecelakaan karena ulah pengemudi mabuk.

"Kami memberi tahu kalian bahwa anggota PENTAGON, Yeo One akan menghentikan sementara aktivitasnya karena cedera punggung," tulis agensi Cube Entertainment, dikutip dari Soompi, Kamis (10/2/2022).

Usai mengalami kecelakaan, Yeo One masih sempat melakukan aktivitasnya. Dikarenakan saat mendapat perawatan medis pascakecelakaan, Yeo One hanya didiagnosis gejala ringan.

Maka itu, ia tetap hadir dalam acara Idol Live School: Homecoming Day pada sore hari tanggal 9 Februari.

Karena hal tersebut, setelah dirinya pulang ke rumah, Yeo One baru merasakan sakit dari dampak kecelakaan lalu lintas.

"Dia seharusnya beristirahat di rumah setelah mengunjungi ruang gawat darurat dan menerima perawatan medis," ujar agensi.

"Setelah menyelesaikan aktivitas yang dijadwalkan, ia mengungkapkan sakit punggungnya saat kembali ke asrama," lanjutnya.

Kemudian agensi langsung mengantarkan Yeo One ke rumah sakit, untuk mendapat tindakan medis yang diperlukan, dan saat ini dirinya dalam masa pemulihan.

"Pemulihan dan kesehatan artis yang cepat adalah prioritas kami, jadi mau tidak mau, Yeo One akan menghentikan promosi album di masa mendatang, dan dia telah memutuskan untuk fokus pada pemulihan dari cederanya," jelas agensi.

Kendati demikian, meski Yeo One hiatus, PENTAGON tetap akan melanjutkan kegiatannya tanpa Yeo One.

"Sampai Yeo One pulih dari cederanya, PENTAGON untuk sementara akan melanjutkan promosi sebagai tujuh anggota," ungkap agensi.

Diberiatakan sebelumnya, PENTAGON membuat comeback mereka yang sangat dinanti dengan mini album ke-12 bertajuk IN:VITE U” serta lagu utamanya yang berjudul Feelin' Like.