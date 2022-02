Chord Gitar Bongkar - Iwan Fals, Kunci Gitar Dasar dari Em

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar Iwan Fals dengan lagu berjudul Bongkar.

Chord gitar Bongkar - Iwan Fals:

Intro: Em

Em

Kalau cinta sudah di buang

C Em

Jangan harap keadilan akan datang

Em

Kesedihan hanya tontonan

C Em

Bagi mereka yang di perbudak jabatan

(*)

C Em

O, o, ya o … ya o … ya bongkar

C Em

O, o, ya o … ya o … ya bongkar

Em

Sabar, sabar, sabar dan tunggu

C Em

Itu jawaban yang harus kami terima

Em

Ternyata kita harus ke jalan

C Em

Robohkan setan yang berdiri mengangkang

Kembali ke: (*)

Reff I:

G

Penindasan serta kesewenang-wenangan

Am C Em

Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan

G

Hoi hentikan, hentikan jangan di teruskan

Am C Em

Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan

C Em

O, o, ya o … ya o … ya bongkar

C Em

O, o, ya o … ya o … ya bongkar

Reff II:

G

Di jalanan kami sandarkan cita-cita

Am C Em

Sebab dirumah tiada lagi yang bisa dipercaya

G

Orang tua pandanglah kami sebagai manusia

Am C Em

Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta

lnt: Em

Kembali ke: (*), Reff I, Reff II

