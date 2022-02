Ngebet Nikah, Selfi Nafilah Tak Punya Waktu untuk Pacaran

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semenjak bercerai dari rapper Iwa K tahun 2012, pedangdut Selfi Nafilah masih betah menyandang status janda.

Bahkan, selama 10 tahun menjanda, Selfi Nafilah jarang sekali terdengar tengah dekat dengan seorang pria dan ingin ke jenjang pernikahan.

Selfi Nafilah menegaskan, jika ada jodohnya, ia siap melepas status jandanya yang disematkan selama 10 tahun ini.

"Kalau sudah ada pasangannya mau aja langsung nikah," kata Selfi Nafilah ketika ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Wanita berusia 36 tahun tersebut memastikan, jika memang ada jodohnya dalam waktu dekat yang dirasa layak dengannya, ia ingin meminta langsung dinikahkan.

"Tahun ini gak usah lama lama, saya gak punya waktu banyak banyak buat pacaran atau having fun thank you," ucapnya.

Lantas, lelaki seperti apa yang dicari oleh wanita kelahiran Sukabumi, 12 April 1985 itu untuk menjadi calon suaminya? Selfi menegaskan mencari lelaki yang jelas.

"Jelas pekerjaannya, keluargany, masa depannya, arah tujuannya kemana. Banyak lah sekarang kayak lihat nanti dan belum tau tujuannya, saya nyari suami bukan nyari teman buat hangout," jelasnya.

"Ya kalau udah srek dan punya tujuan yang sama yaudah jalan," sambung pedangdut jebolan ajang pencarian bakat KDI 2004 itu.

Ada satu syarat lagi bagi lelaki yang bisa menjadi calon suaminya, Selfi Nafilah meminta lelaki tersebut harus bisa menaklikan hati anaknya.

"Kalau gak sayang sama anak gimana bisa (nikah) dan bawa keluarga bisa maju. Anak part hidup aku. Menikahi aku ya menikahi anakku juga," katanya.

"Selama ini Belum ada yg kena di hati saya dan anak. Ya kan bisa merasakan orang itu benar apa dibuat buat sayangnya," pungkas Selfi Nafilah.