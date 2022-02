Chord Dasar Bukan Lagu Valentine - Fiersa Besari, Kunci dari C: Sayang, Valentine Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dasar lagu berjudul Bukan Lagu Valentine yang dipopulerkan oleh Fiersa Besari.

Video klip lagu ini telah tayang di kanal YouTube Fiersa Besari pada 11 Februari 2019.

Hingga Minggu (13/2/2022), video klip tersebut telah ditonton lebih dari 16 juta kali.

Chord Dasar Bukan Lagu Valentine - Fiersa Besari:

[Intro]

Cadd4 C Dm G x2

[Verse 1]

C

Hei gadis bermata cokelat

G

Di hatiku kau akrobat

Am

Jantungku berdegub cepat

Cadd4

Setiap senyummu terlihat

[Verse 2]

C

Kau bagai sebuah candu

G

Membuatku selalu rindu

Am

Ku menggubah nada syahdu

Cadd4

Maaf bila kurang merdu.. Begini liriknya

[Pre-Chorus]

Cadd4

Kau ingin diet

C

Tapi ku bilang

Aku saja yang menggemukkan badan

Dm

Kau ingin putih

G

Tapi ku bilang

Aku saja yang menghitamkan kulit

Cadd4

Kau ingin kaya

C

Tapi ku bilang

Bahagia tidak selalu tentang harta

Dm

Kau ingin merayakan valentine

G

Tapi ku bilang..

[Chorus]

C E7 Am

Sayang.. Valentine untukmu

Gm C F

Tiga ratus enam puluh lima hari

Em Dm G

Dalam setahunku..

C E7 Am

Bukan tentang bunga dan coklat

Gm C

Tapi tentang siapa

F

Yang tak pernah pergi

Em Dm

Saat kau terluka

G C Cadd4 C Cadd4

Aku orangnya..

[Verse 3]

C

Tak perlu repot berdandan

G

Atau selfie agar kekinian

Am

Tak usah pakai pensil alis

Cadd4

Bagiku kau yang termanis

[Pre-Chorus]

Cadd4

Kau ingin diet

C

Tapi ku bilang

Aku saja yang menggemukkan badan

Dm

Kau ingin putih

G

Tapi ku bilang

Aku saja yang menghitamkan kulit

Cadd4

Kau ingin kaya

C

Tapi ku bilang

Bahagia tidak selalu tentang harta

Dm

Kau ingin merayakan valentine

G

Tapi ku bilang.. huu..

[Chorus]

C E7 Am

Sayang.. valentine untukmu

Gm C

Delapan ribu tujuh ratus

F Em Dm G

enam puluh jam dalam setahunku..

C E7 Am

Bukan tentang perayaan

Gm C F

Tapi tentang siapa yang tak pernah pergi

Em Dm

Saat kau terluka..

G C G Cadd4

Menemanimu.. suka dan duka..

Em Dm

Setiap hari..

G C

Bukan Hanya 14 Februari..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Celengan Rindu - Fiersa Besari: Menikmati Surya Perlahan Menghilang

Baca juga: Chord Gitar Lagu Runtuh - Feby Putri feat Fiersa Besari, Kunci Mudah Dimainkan dari C

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Melawan Hati - Fiersa Besari feat Prinsa Mandagie, Kunci Mudah Dimainkan

(Tribunnews.com)

Artikel lainnya terkait Chord Gitar