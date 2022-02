Chord Gitar dan Lirik Lagu Tenda Biru - Desy Ratnasari: Tanpa Berdosa Kau Buatku Merana

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Tenda Biru merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Desy Ratnasari.

Lagu Tenda Biru dirilis pada tahun 1996 silam.

Album Tenda Biru berisikan 8 lagu, dengan Tenda Biru yang menjadi singel paling hits bahkan hingga saat ini.

Tenda Biru - Desy Ratnasari



[Intro]

Am F G Am

Am F G Am

E Am E

Tak sengaja lewat depan rumahmu

E Am E

Ku melihat ada tenda biru

Am A Dm

Dihiasi indahnya janur kuning

Am B E

Hati bertanya pernikahan siapa

Am E

Tak percaya tapi ini terjadi

E Am E

Kau bersanding duduk di pelaminan

Am A Dm

Air mata jatuh tak tertahankan

Am E Am E

Kau khianati cinta suci ini

Chorus:

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Interlude:

Dm Am E Am A

Dm Am E Am E

Am E

Tak percaya tapi ini terjadi

E Am E

Kau bersanding duduk di pelaminan

Am A Dm

Air mata jatuh tak tertahankan

Am E Am E

Kau khianati cinta suci ini

Chorus:

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am E

Nodai cinta khianati cinta

Am E

Tanpa undangan, diriku kau lupakan

E Am E

Tanpa putusan diriku kau tinggalkan

Am E

Tanpa bicara kau buat ku kecewa

E Am A

Tanpa berdosa kau buatku merana

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Dm Am

Ku tak percaya dirimu tega

E Am

Nodai cinta khianati cinta

Outro: F G Am

(Tribunnews.com)