Di Balik Foto Viral Indomie Jaksel Abis, Adrianka Anka Cerita Sumber Kreativitasnya

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa waktu lalu sempat viral foto Indomie Jaksel Abis yang diposting akun Instagram @tigabelas.

Fotonya Indomie Jaksel Abis dengan latar belakang tumpukan produk tersebut di etalase mini market, seolah membuat sebagian orang percaya bahwa produk itu memang ada.

"After gw makan this indomie, jujurly semua overthinking sama revisi-revisi which is yg always mengganggu gw, sirna dalam sekejap! Sungguh amat healing."

Nggak ghosting, nggak gaslighting. Jauh dari negative vibes."

"Pokoknya mi instan ini sesuai rasanya gaes.... literally must try!!" tulis pemilik akun @tigabelas dalam keterangan postingannya.

Pihak Indofood bahkan sampai angkat bicara terkait foto viral Indomie Jaksel Abis.

Seperti dikutip Kompas.com, Tim Brand Indomie menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan produk tersebut.

"Brand Indomie tidak mengeluarkan versi Jaksel Abis," kata Tim Brand Indomie.

Pihak Indomie menjelaskan, foto produk tersebut merupakan unggahan kreatif dari salah satu content creator.

Ternyata sosok di balik kreativitas itu adalah seorang seniman bernama Adrianka Anka.