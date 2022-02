Kabarnya Batal Menikah, Boy William Bongkar Hubungannya dengan Karen Vendela, Sedang Berpikir Lagi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Boy William membatalkan pernikahannya dengan Karen Vendela.

Namun saat bertemu awak media, Boy belum mau memberikan kejelasan pernikahannya itu.

Saat jadi bintang tamu di YouTube milik Maia Estianty, Boy William mengakui bahwa dirinya sedang break dengan Karen.

Baca juga: Boy William Sebut Ibu Karen Vendela Cantik dan Baik, Margaret Vivi: Lolos Jadi Mantu

Baca juga: Geram Dituding Ngaku Covid-19 untuk Kedua Kali Hanya Settingan Demi Endorse, Boy William: Lucu!

"Kami we're still talking, komunikasi dan lain sebagainya cuma ini waktunya di mana we want to take a small break," kata Boy William dikutip Tribunnews.com, Senin (14/2/2022).

"Mikir apakah kami mau nikah apa enggak nih Bun," lanjut Boy.

Boy William, Margaret Vivi, dan Karen Vandela (Instagram/margaretvivi)

Boy William mengakui bahwa mulai muncul keraguan untuk menikah dalam diri Boy dan Karen.

Padahal keduanya sudah lima tahun menjalani hubungan asmara dan sama-sama sudah menantikan momen untuk hidup bersama.

"Jujur, 5 tahun lalu, kami sudah pacaran 5 tahun, menuju pernikahan dan sebagainya kami excited ada rasa mau menikah," ungkap Boy.

"Tapi semakin ke sini Tuhan kayak ngasih tahu ke kita aduh pikirkan dulu deh," lanjutnya.

Sekedar informasi kabar batalnya pernikahan Boy dan Karen beredar karena adanya aturan PPKM yang kembali diberlakukan.

Namun diketahui mundur atau mungkin batalnya pernikahan Boy dan Karen adalah karena keduanya yang masih belum siap.