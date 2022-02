Masih Jomblo, Cinta Laura Sebut Valentine Tak Harus Dirayakan dengan Pasangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cinta Laura merayakan hari kasih sayang atau valentine tanpa sang kekasih.

Menurutnya, merayakan hari valentine tidak harus memiliki pacar. Padahal hari kasih sayang baginya bisa dirayakan dengan orang terdekat.

"Banyak sekali orang mengira bahwa rasa cinta itu hanya bisa dirasakan dalam hubungan romantis. If you're in love with someone, I'm happy for you. Itu memang perasaan yang menyenangkan ya," kata Cinta Laura saat jumpa pers virtual, Senin (14/2/2022).

"Tapi suatu hal yang aku sadari dalam 2 tahun terakhir adalah cinta itu ada berbagai macam. Kayak misalnya perasaan cinta yang aku punya terhadap teman, kolega, orang tua aku itu sangat-sangat besar," lanjutnya.

Meski tidak memiliki pasangan saat ini, Cinta Laura bersyukur masih ada orang-orang terdekatnya.

"Jadi jangan sampai mau kita single atau punya pasangan kita merasa bahwa cinta itu hanya bisa dirayakan kalau kita punya pasangan," ucap Cinta.

Lebih lanjut, Cinta mengungkapkan sebelum mencintai seseorang alangkah baiknya self love atau mencintai diri sendiri terlebih dahulu.

Karena, jika tidak dapat mencintai diri sendiri, seseorang belum dapat memberikan rasa cintanya kepada orang lain.

"Pertama, cinta itu ada di mana-mana. Kedua itu self-love. Self-love adalah tipe cinta pertama yang harus kita kuasai sebelum kita mencintai orang lain," jelas Cinta.

"Self-love itu sangat penting karena sebelum kita bisa menghargai diri kita sendiri, sebelum bisa mengapresiasi diri sendiri, sebelum bisa mengurus diri sendiri, jangan harap kita bisa memberikan hal-hal itu kepada orang lain," pungkasnya.