Menunda Jadi Suami Karen Vendela, Boy William Ragu Pada Pernikahan karena Ingat Masa Lalu Orangtua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penundaan pernikahan Boy William dan Karen Vendela rupanya ada pengaruh dari masa lalu Boy.

Selain karena keduanya sedang break, Boy William mengakui bahwa dirinya tak begitu percaya pada sebuah pernikahan.

Masa lalu ketika orangtuanya bercerai membuat Boy ragu pernikahan bisa menyatukan pasangan selamanya.

Hal tersebut disampaikan Boy kepada Maia Estianty ketika dirinya menjadi bintang tamu di channel YouTube Maia.

"Berarti lo percaya pernikahan itu sendiri enggak?," tanya Maia Estianty dikutip Tribunnews.com, Senin (14/2/2022).

"Honestly, no," jawab Boy tegas.

Sebelum break, Boy sempat mempertanyakan tujuan menikah pada kekasihnya tersebut.

Di pikiran Boy, nikah hanya sekedar mengunci satu sama lain secara tersurat di atas kerta yang nantinya masih bisa berpisah dalam sebuah perceraian.

"Aku juga sempat ngomong sama pasanganku at the time, nikah tuh sebenarnya buat apa sih?," tutur Boy.

"Sebenarnya nikah tuh cuma nge-lock satu sama lain di atas kertas, toh nanti juga bisa cerai," ujarnya.

Ia pun menganalogikan pernikahan seperti kontrak bisnis yang tertulis di atas kertas, menurutnya itu adalah hal yang salah.

"I don't think cinta tuh harus di atas kertas. I don't believe love should be a contract, it's not business, love is from the heart, not a business," jelas Boy.

Boy akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Karen Vendela yang saat ini sedang break hingga membuat keduanya terancam batal nikah.