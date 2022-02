Peringati 500 Tahun Wafatnya Maestro Raffaello Sanzio da Urbino Lewat Instalasi Seni Video

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memeringati 500 tahun wafatnya maestro terkemuka Raphael, Kedutaan Besar Italia dan Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta mengadakan eksibisi Instalasi Seni Video bertajuk Magister Raffaello.

Event itu dimulai 25 Februari - 31 Maret 2022 di Ciputra Artpreneur Gallery.

Raffaello Sanzio da Urbino (Raphael) adalah seorang pelukis dan arsitek terkenal dari Italia.

Ia telah menetapkan tonggak zaman renaissance sebagai periode seni yang menjadi kiblat banyak pelaku seni di seluruh dunia sepanjang masa.

Pameran Instalasi Seni Video diproduksi oleh Magister Art dan dikuratori oleh Arch. Claudio Strinati, seorang ahli sejarah seni dalam lukisan Renaissance, Patung dan Pameran.

Pameran ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis disajikan kepada publik internasional setelah melalui persiapan yang panjang dan tidak pernah dilakukan sebelumnya.

Pameran ini dirancang sebagai perjalanan melalui ruang kontemporer yang membangkitkan sejarah dan tempat di mana Sang Maestro hidup dan berkarya.

Pameran instalasi seni video ini terbagi dalam 6 tema yaitu Intro- Identity, Inhabiting Spaces, Finding Balance, Portraits: Sacred and Profane Subjects, The Papal Apartments, Utopia and Power. Salah satu karyanya yang terkenal, The School of Athens” turut ditampilkan dalam eksibisi ini.

Duta Besar Italia untuk Indonesia, H.E. Benedetto Latteri mengatakan, instalasi tersebut menyajikan karya fenomenal Raphael secara runut, yang membuat kita lebih memahami makna dari karyanya dan bagaimana hal tersebut membuat pengaruh signifikan terhadap sejarah seni.