Chord Dasar Lagu Aku Pasti Kembali - Pasto: Ku Pasti Kan Kembali pada Dirimu, Tapi Kau Jangan Nakal

Lagu Aku Pasti Kembali dirilis pada tahun 2009.

Tembang ini masuk ke dalam album kedua Pasto bertajuk Kembali.

G

Waktu tlah tiba

Em

Aku kan meninggalkan

D C D

Tinggalkan kamu tuk sementara

G

Kau dekap aku

Em

Kau bilang jangan pergi

D C D

Tapi ku hanya dapat berkata

[chorus]

Am D G

Aku hanya pergi tuk sementara

Am D G

Bukan tuk meninggalkanmu selamanya

Am D G

Ku pasti kan kembali pada dirimu

C D

Tapi kau jangan nakal

C D F C F C

Aku pasti kembali

G

Kau peluk aku

Em

Kau ciumi pipiku

D C D

Kau bilang janganlah ku pergi

G

Bujuk rayumu

Em

Buat hatiku sedih

D C D

Tapi ku hanya dapat berkata

F C

Pabila nanti

G D

Kau rindukanku di dekapmu

F C

Tak perlu kau risaukan

Am G A

Aku pasti akan kembali

[interlude] Dm E A G D Dm A# Gm G#

[chorus2]

C# D# G#

Aku hanya pergi tuk sementara

C# D# G#

Bukan tuk meninggalkanmu selamanya

C# D# G#

Ku pasti kan kembali pada dirimu

C# D#

Tapi kau jangan nakal

C# D#

Aku pasti kembali

