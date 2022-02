Jisoo BLACKPINK Akui Lee Je Hoon Sosok Aktor yang Disukainya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jisoo BLACKPINK baru-baru ini mengaku bahwa dirinya menyukai aktor Lee Je Hoon.

Hal ini diungkapkan Jisoo ketika menjadi bintang tamu di SBS Power FM - Park Sohyun's Love Game (Radio).

“Jisoo apakah ada seseorang yang ingin anda ajak akting atau seseorang yang ingin anda temui,” tanya pemandu acara.

“Ah ada aktor yang benar-benar saya sukai, Lee Je Hoon sunbaenim,” jawab Jisoo, dikutip Tribunnews, Selasa (15/2/2022).

Baca juga: Rose BLACKPINK Ulang Tahun, Berikut 5 Fakta Sosoknya

Banyak warganet menduga bahwa lawan mainnya di Snowdrop, Jung Hae In adalah aktor favorit Jisoo.

Ternyata dugaan tersebut salah, lantas siapakah sosok Lee Je Hoon?

Lee Je Hoon merupakan aktor yang saat ini berusia 37 tahun. Sederet film dan drama sudah banyak dibintanginya.

Ia memulai kariernya dalam film indie, kemudian tampil film seperti The Front Line, Architecture 101, dan My Paparotti, serta seri televisi seperti Fashion King, Secret Door, Signal, Tomorrow, with You, Where Stars Land, Taxi Driver, dan Move to Heaven.

Baca juga: Ucapan Perpisahan Jisoo BLACKPINK dan Jung Hae In untuk Penggemar Snowdrop

Selain itu, sederet penghargaan juga telah diraih aktor kelahiran 4 Juli 1984 ini, di antaranya aktor terbaik di Buil Film Awards ke-26 dan aktor terbaik di Baeksang Arts Awards ke-26.

Selain aktor senior, Lee Je Hoon sendiri juga merupakan sahabat dari Jung Hae In.

Keduanya pertama kali dekat saat Jung Hae In menghadiri sebuah pertandingan sepak bola dan bertemu dengan Lee Je Hoon.