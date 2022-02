Laura Basuki Diterpa Kabar Duka Saat Sedang Promosikan Film di Jerman, Sang Mertua Meninggal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Laura Basuki tengah bahagia karena film terbarunya, Nana (Before, Now and Then) diputar di ajang Berlinale Film Festival 2022 di Jerman.

Sayangnya, saat sedang menikmati kebahagiaan tersebut, Laura Basuki diterpa kabar duka karena ayah mertuanya meninggal dunia.

Gani Sanjaya, ayah dari Leo Sanjaya meninggal dunia pada Senin (14/2/2022).

Kabar duka tersebut disampaikan Laura Basuki melalui Instagram Story.

Laura mengunggah foto Gani Sanjaya bersama putranya dan menuliskan kalimat duka.

"Rest in peace pa," tulis Laura Basuki dikutip Tribunnews.com, Selasa (15/2/2022).

Kabar duka tersebut juga sudah dikonfirmasi Laura lewat manajernya yang bernama Dianita.

Dianita juga menjelaskan bahwa yang meninggal adalah ayah mertuanya Laura Basuki.

"Iya mas, betul ayah mertuanya Laura Basuki meninggal," kata Dianita.

Kebetulan juga Luara sedang dalam persiapan pulang ke Indonesia dari Berlin sebelum kabar duka tersebut.

"Kami juga sudah jadwal untuk kembali ke Indonesia saat kabar duka ini datang," ucap Dianita.