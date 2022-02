TikTok Awards Indonesia 2021 Digelar Bulan Ini, Bentuk Apresiasi untuk Para Kreator

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TikTok tahun ini kembali menyelenggarakan TikTok Awards Indonesia pada 25 Februari 2022.

Acara tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas serta inspirasi yang terus dihadirkan para kreator melalui konten video singkat sepanjang tahun 2021.

"Kami ingin memberikan apresiasi khusus kepada para kreator melalui TikTok Awards Indonesia 2021," kata Fandhy Thesia, Marketing Operations Manager, TikTok Indonesia saat jumpa pers virtual, Selasa (15/2/2022).

"Kami harap hal ini bisa memicu kreativitas serta mendorong semangat komunitas kami di Indonesia untuk terus berkarya untuk menularkan semangat positif secara seru di TikTok," lanjutnya.

TikTok Awards Indonesia 2021 akan mengangkat tema #SerunyaMenangBareng, sejalan dengan semangat #SerunyadiTikTok untuk merayakan keseruan yang terus dihadirkan oleh komunitas TikTok melalui beragam tren, hashtag, serta challenge yang hadir di platform TikTok.

Acara penghargaan ini akan menghadirkan 15 kategori, yang terdiri dari enam kategori 'People's Choice' di mana penggemar dan komunitas TikTok dapat memberikan dukungan mereka melalui sistem voting pada aplikasi TikTok.

Sedangkan untuk sembilan kategori ‘Judge’s Pick’, pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

Mulai 14 Februari 2022 hingga 24 Februari 2022, masyarakat dapat memberikan dukungan berupa voting kepada kreator TikTok favorit mereka yang masuk ke dalam nominasi.

Nominasi tersebut ada enam kategori, antara lain 'Rising Star of The Year', 'Celebrity of The Year', 'Musician of The Year', 'Viral Song of The Year', 'Popular Creator of The Year', serta ‘Popular Streamer of the Year'.