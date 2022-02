Ungkapan Bahagia Laura Basuki Film Terbarunya Diulas Positif di Berlinale Film Festival 2022 Jerman

Laura Basuki saat tampil di red capet dan world premiere film Nana (Before Now and Then) di Berlinale Film Festival 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Laura Basuki bersama timnya menghadiri world premiere film terbarunya yang berjudul Nana (Before, Now and Then) di Berlinale Film Festival 2022 di Jerman.

Laura Basuki mengungkapkan rasa bahaginya karena film karya sutradara Kamila Andini itu mendapat sambutan yang hangat di Jerman.

“Sambutannya sangat hangat, betul-betul menyambut tim Nana dengan baik,” kata Laura Basuki dikutip Tribunnews.com, Selasa (15/2/2022).

Tak sampai situ, ia tak menyangka bahwa pujian dan komentar positif datang dari para juri dan media yang hadir di festival tersebut.

“Dari media review mereka sangat-sangat positif," ucap Laura.

"Terutama perpaduan antara performance, musik art, gambar dan directing juga,” tambahnya.

Film Nana (Before Now and Then) masuk dalam kompetisi utama Berlinale Film Festival 2022. Sekira 600 tiket juga habis terjual dalam gelaran festival tersebut.

Di sana, Laura Basuki bersama tim film Nana (Before Now and Then) berkesempatan hadir dalam acara red carpet dan world premierenya.

Penampilan Laura Basuki di red carpet jadi perhatian karena ia tampil dengan crop top long sleeve dengan paduan celana sequin, dan dilengkapi dengan perhiasan kalung serta anting dari Tiffany and Co.

Tak sampai situ, penampilan Laura saat menghadiri world premiere, juga dapat pujian dari netizen karena mempresentasikan Indonesia. Laura pun menjelaskan bahwa ia mengenakan busana rancangan Bian.

“Memang saya sudah lama menyukai karya-karya dari Mas Bian, setiap acara penting saya pasti akan gunakan dari beliau,” tutur Laura lagi.

Sekedar informasi, film Nana (Before Now and Then) diambil dari kisah Raden Nana Sunani yang diadaptasi dari novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran.

Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Nana di tahun 1960-an yang melarikan diri dari tanah kelahirannya lantaran akan dinikahkan. Ia kemudian tinggal di Bandung dan menikah dengan pilihannya sendiri.