Chord Gitar dan Lirik Lagu Stand By Your Man - Carla Bruni, OST Drama Korea Something In The Rain

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Tribunnews sajikan chord gitar dan lirik lagu Stand By Your Man yang dipopulerkan oleh Carla Bruni.

Stand By Your Man mengisi soundtrack drama korea populer Something In The Rain yang diperankan oleh Son Ye Jin dan Jung Hae In pada 2018 lalu.

Stand By Your Man mengisahkan perjuangan dan ketulusan cinta seorang wanita kepada laki-laki.

Lagu ini juga menggambarkan wanita dapat memberikan apa saja bagi orang yang dicintai, terutama waktu dan kehangatan.

Chord dan Lirik Lagu Stand By Your Man oleh Carla Bruni:

[Intro]

F C F C F

[Verse 1]

F C

Sometimes its hard to be a woman

Gm C F

Giving all your love to just one man.

Bb

You'll have bad times

F Bb F

And hell have good times,

Gm Dm C

Doin things that you dont understand

[Verse 2]

F C

But if you love him youll forgive him,

Gm C F

Even though hes hard to understand

Bb F Bb

And if you love him oh be proud of him,

F C7 F Bb F C

Cause after all hes just a man

[Chorus 1]

F A7

Stand by your man,

Bb

Give him two arms to cling to,

F Dm

And something warm to come to

Gm C

When nights are cold and lonely

[Chorus 2]

F A7

Stand by your man,

Bb Gm

And show the world you love him

F C7 A7 Dm

Keep giving all the love you can

Gm Bb C7 F Bb F Bb

Stand by your man

F A7

Stand by your man,

Bb F

And show the world you love him

F Dm C7 A7 D7

Keep giving all the love you can

Gm7 Bb C7 F Bb F

Stand by your man

Baca: Chord dan Lirik Lagu John Wayne - Cigarettes After Sex: Hes Got So Much Love For Her

Baca: Chord dan Lirik Lagu Kiss It Off Me - Cigarettes After Sex: Could You Love Me Instead

Baca: Chord dan Lirik Lagu Each Time You Fall In Love - Cigarettes After Sex: Lost All Your Money to Her

(Tribunnews.com)