Laura Basuki Raih Penghargaan Silver Bear di Berlinale Film Festival 2022: Ini untuk Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Laura Basuki berhasil menggarumkan nama bangsa Indonesia.

Wanita berdarah Jerman itu meraih penghargaan dalam Berlinale Film Festival 2022.

Acara bergengsi bagi insan perfilman dunia ini berlangsung mulai 10 - 20 Februari mendatang.

Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear for Best Supporting Performance dalam perannya di film Before, Now & Then (Nana).

Melalui akun Instagram pribadinya @laurabas, ia menyampaikan rasa syukurnya.

"Setelah perjalanan panjang, akhirnya Before, Now & Then (Nana) melakukan penayangan perdana untuk publik di 72nd Berlin International Film Festival @berlinale," tulis @laurabas.

Ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas support yang telah diberikan untuknya.

Laura Basuki ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan

"Selamat untuk seluruh kru, pemain dan semua pihak yang telah mendukung Nana. Selamat untuk film Indonesia," tambah @laurabas.

Mengutip dari Kompas.com, selain unggahan dalam Instagram pribadinya Laura juga sempat mengucapkan terima kasih melalui video.

Wanita 34 tahun ini mengatakan, jika kesuksesan sebuah film ini tidak terjadi tanpa kerja sama tim yang luar biasa.

"Saya sangat terkejut dan merasa terhormat menerima penghargaan bergengsi ini," ujar Laura dalam video singkat yang diunggah pada Kamis (17/2/2022).

