Chord Cintaku - Chrisye: Betapa Nikmatnya Dicumbu Asmara

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Cintaku dipopulerkan dan dinyanyikan oleh Chrisye.

Lagu Cintaku pertama kali dirilis oleh Chrisye pada tahun 1999.

Tembang ini masuk dalam album milik Chrisye yang bertajuk 'Seperti Yang Kau Minta'.

Lagu ini kembali viral dan masuk dalam sound populer di TikTok pada pekan ini.

Chord Gitar Cintaku - Chrisye:

[Intro]



E F#m G#m F#m (4x)



E F#m

Kan ku jalin lagu

G#m F#m

Bingkisan kalbuku

F#m

Bagi insan dunia

F E

Yang mengagungkan cinta





E F#m

Betapa nikmatnya

G#m F#m

Di cumbu asmara

F#m

Bagai embun pagi

G#m

Yang menyentuh rerumputan





[Reff]



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

F

Nikmat bercinta





[Int]



E F#m G#m F#m





E F#m

Kan ku jalin lagu

G#m F#m

Bingkisan kalbuku

F#m

Bagi insan dunia

F E

Yang mengagungkan cinta





E F#m

Betapa nikmatnya

G#m F#m

Di cumbu asmara

F#m

Bagai embun pagi

G#m

Yang menyentuh rerumputan





[Reff]



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

F E

Nikmat bercinta





[Int]



A G#m F#m G#m

A G#m D B



E F#m G#m F#m 2x





[Reff]



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

B

ikmat bercinta



A

Cinta akan ku berikan

G#m

Bagi hatimu yang damai

A

Cintaku gelora asmara

G#m

Seindah lembayung senja

A Am

Tiada ada yang kuasa

G#m B

Melebihi indahnya

B

Nikmat bercinta



A

indahnya

G#m

Nikmat bercinta

F#m

indahnya

F

Nikmat bercinta



[Outro]



E F#m G#m F#m

Video Klip Cintaku - Chrisye:

