Akting Perdana, Daffa Wardhana Sampai Nabrak, Nafasnya Bengek

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diam-diam Daffa Wardhana mulai mengikuti jejak karier ibundanya, Marini Zumarnis di dunia akting.

Daffa Wardhana melakukan debut aktingnya dengan memerankan karakter Firdan atau Cipir, dalam series Vidio bertajuk Married With Senior.

"Karena emang sejak kecil udah tau dan suka sama dunia ini (akting). Terus setelah lulus sekolah dari Malbourne, Australi, aku coba deh," kata Daffa Wardhana kepada Wartakotalive.

Daffa mengungkapkan ia mengawali proses syuting yang dijalani tidak sesuai runutan dari skenario. Adegan pertama pun ia jalani dengan adegan konflik.

"Hari pertama aja aku adegan berat. Ya kaget juga, cuma harus profesional dan mencoba semaksimal mungkin," ucapnya.

Pria berusia 23 tahun tersebut tak menampik bahwa ia sangat grogi menjalani proses syuting di hari perdananya itu.

"Pastinya gerogi banget. Walau aku pernah kursus akting, ketika dilapangan semua berbeda," ungkapnya.

Mantan Kekasih Chelsea Islan itu berbagi cerita di hari pertama proses syuting berlangsung. Banyak kesalahan yang ia lakukan dan hal tersebut jadi pembelajaran.

"Take pertama nabrak ekstras, take kedua sound jatuh, take ketiga nafasnya bengek, keempat salah nyebut karakter," jelasnya.