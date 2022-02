TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Madiun Ngawi dari Happy Asmara feat Denny Caknan.

Lagu berjudul Madiun Ngawi yang dinyanyikan Happy Asmara dan Denny Caknan dirilis pada 14 Februari 2022.

Lirik dan Chord Madiun Ngawi - Happy Asmara feat Denny Caknan

Intro:

Dm F C Am

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Kenanganku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am

Mbiyen Jaman Semono

D G

aku nduwe pacar

Em

Anake Pak Tukiran

G D

Bakul pecel ono neng Pinggir prapatan

C G

Terminal Madiun Ngawi

Em

Nggen dolanku

C

Ora bakalan

Am

Aku ngelalekke

Am Em

Mbiyen jaman semono

D G Em

Kowe janji karo aku

D

Nanging nyatane

G

Kowe nginggkari janjimu

G

Yen aku kangen

C

Kangen karo sliramu

D

Tak sawang sawang

G

Potomu neng dompetku

D

Yen aku kangen

G C

Kangen karo sliramu

C D

Tak elus elus potomu

G

Neng dompetku



G Em

Opo kowe ra kroso

C G

Tak batin saben dino

G Am

Ra bakal ilang

D G

Jenengmu Neng atiku

E C

Opo kowe ra kroso

G Em

Tak batin saben dino

Am

Ra bakal ilang

D G

Potomu neng dompetku

Music :

D G Dm

C Am D Em

