Doyoung NCT Dikonfirmasi Bintangi Drama To X Who Don't Love Me

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Doyoung NCT dikonfirmasi akan membintangi pemeran utama pria dalam serial drama romantis terbaru.

Dilansir dari Soompi, Senin (21/2/2022), SM Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa Doyoung akan membintangi drama TVING berjudul To X Who Don't Love Me.





"Saya benar-benar bersyukur bahwa kesempatan berharga lainnya untuk berakting telah datang kepada saya," kata Doyoung.

Baca juga: LINK Nonton Drama Forecasting Love and Weather Episode 3, Tayang Malam Ini

Baca juga: Joget Mendung Tanpo Udan Dicover Grup K-Pop NCT Dream, Ndarboy Genk Bangga Jadi Orang Jawa

"Demi penggemar saya dan orang-orang yang percaya pada saya, saya akan melakukan yang terbaik sehingga saya bisa menunjukkan hal-hal baik kepada Anda," lanjutnya.

To X Who Don't Love Me menceritakan kisah sebuah buku catatan ajaib yang bisa membuat siapa saja jatuh cinta pada seseorang selama satu bulan.

Doyoung akan memainkan peran utama sebagai Jung Shi Ho, seorang mahasiswa yang trauma dengan pengalaman menyakitkan selama hari-hari sekolah dasar.

Sebagai teman pria dari pemeran utama wanita Seo Hee Soo (diperankan oleh Han Ji Hyo), Jung Shi Ho adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia buku catatan ajaibnya.

Dia menjadi khawatir ketika dia mencoba menggunakan buku catatan itu untuk memulai.

Tahun lalu, Doyoung melakukan debut aktingnya dalama drama berjudul Midnight Cafe 3: The Curious Stalker.

Dia juga baru-baru ini mengasah kemampuan aktingnya di atas panggung drama musikal bertajyk Marie Antoinette.

Sementara itu, To X Who Don't Love Me saat ini dijadwalkan tayang perdana pada Juni 2022.