Krisdayanti Gendong Sang Cucu, Sebut Anak Aurel dan Atta Jadi Cahaya Sampurna Bagi Keluarga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar bahaga kini sedang menyelimuti keluarga besar Anang Hermansyah.

Pasalnya, anak pertama dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah lahir hari ini pada Selasa (22/2/2022).

Kebahagiaan tersebut juga dirasakan oleh Krisdayanti, ibu kandung Aurel Hermansyah. Dirinya pun mendampingi proses persalinan Aurel.

Melalui laman Instagramnya, Krisdyanti memposting foto saat ia sedang menggendong sang cucu.

"Alhamdulilah telah lahir cucu kesayangan kami Cahaya sampurna bagi keluarga, berjenis kelamin perempuan, tanggal 22 februari 2022. Pukul 07.40 WIB, Bb 3,322 gram panjang 48cm," tulis Krisdayanti.

Krisdayanti juga mengucapkan selamat kepada putri dan menantunya atas kelahiran anak pertama.

Tak lupa, ia juga menulis salam hormat untuk keluarga Atta Halilintar, Anang Hermansyah, dan Ashanty.

"Selamat kepada yang saya cintai suamiku, ananda Atta dan Aurel, yang saya hormati bapak ibu Halilintar, bapak ibu Anang Hermansyah Ashanty dan seluruh keluarga yang berbahagia," ungkap Krisdayanti.

"Saya haturkan terima kasih yang teramat dalam atas segala perhatian dan doanya," pungkasnya.

Postingan Krisdayanti ini langsung menuai reaksi dari warganet.

Kebanyakan mereka mengucapkan selamat atas kelahiran putri Aurel dan Atta.

Bahkan, tak sedikit rekan artis memberikan selamat atas lahirnya baby A.

"Congratulations Mimi, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar complete joy of happiness in the family," tulis Sally Koeswanto di kolom komentar.

"Alhamdulilah, Niscaya jadi anak yang soleha dan membanggakan kedua orangtua dan keluarga besarnya," timpal Venna Melinda.