Album Kompilasi Musikini Superhits 3 Dirilis, Ada Kaleb J hingga Mahalini 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lagu-lagu hits dan viral dari Musisi muda Indonesia bertajuk Musikini Superhits 3 dirilis oleh Jagonya Musik dan Sport Indonesia (JMSI).

Sepuluh lagu kompilasi dari musisi muda berbakat seperti Kaleb J hingga Mahalini ini dijadikan satu album dalam bentuk CD sebagai volume atau jilid 3.

Menurut Steve Lillywhite, CEO Jagonya Musik dan Sport Indonesia, Musikini Superhits 3 dapat menjadi bukti musik pendatang baru atau penyanyi muda dapat dipajang sebagai CD album oleh JMSI.

"Musikini dengan cepat menjadi merek yang menampilkan hits terbesar dari artis baru dan terkeren di Indonesia," kata Steve Lillywhite dalam jumpa pers virtual, Rabu (23/2/2022).

Sebab sebelumnya angka penjualan CD album fantastis diraih volume 1, termasuk volume 2 meskipun di tengah pandemi covid-19.

Selain itu, Musikini Superhits 3 diharapkan dapat diterima oleh anak-anak muda di seluruh Indonesia.

"Musikini 3 adalah yang terbaik dari kami dan memuat lagu-lagu yang didengar anak muda masa kini," pungkas Steve Lillywhite.

Adapun sepuluh lagu musisi muda Indonesia diantaranya:

1. It's Only Me (Kaleb J)

2. Melawan Restu (Mahalini)

3. Friendzone (Un1ty)

4. Aku Sayang Aku (Chintya Gabriella)

5. Cinta Terakhirku (Bagas RAN)

6. Berakhir Sama (Eclat & Kaleb J)

7. Janji Kita (Nuca & Mahalini)

8. Kau Rumahku (Raisa Anggiani)

9. Kagum (Nuca)

10. Kututup Hatiku (Novia Bachmid)

Saat ini CD album Musikini Superhits 3 sudah dipajang dilebih dari 700 gerai KFC di seluruh Indonesia.