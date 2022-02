Lirik Lagu dan Chord Gitar Lagu Cinta - Dewa 19: Aku Jatuh Cinta, Tuk Kesekian Kali

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar Lagu Cinta dari Dewa 19.

Lagu Cinta masuk dalam album Bintang Lima yang rilis pada 2000, lalu.

Dewa 19 - Lagu Cinta

INTRO: D

Verse

Am

Aku jatuh cinta

Am/G D/G

'Tuk ke sekian kali

Em Am D

Baru kali ini kurasakan

Verse:

Am

Cinta sesungguhnya

Am/G D/G

Tak seperti dulu

Em Am D

Kali ini ada pengorbanan

Chorus:

Dm Am Em Bm D

Cinta bukan sekedar kata-kata indah

Dm Am Em Bm C D

Cinta bukan sekedar buaian, belaian, peraduan

Verse:

Am

Samudera cinta

Am/G D/G

dari palung hati

Em Am D

Tak terukur dalamnya hingga saat

Verse:

Am

Perpisahan tiba

Am/G D/G

Mengundang air mata

Em Am D

Atau hanya secuil penyesalan

Chorus

Dm Am Em Bm D

Cinta bukan sekedar kata-kata indah

Dm Am Em Bm C D

Cinta bukan sekedar buaian, belaian, peraduan

Verse:

Am

Cinta adalah ruang dan waktu

Am/G D/G

Datang dan menghilang

Em Am D

Semua karunia Sang Pencipta

Break

D/A Am

D/A Am

F Am

F Am

Interlude:

D/A Am

Mungkinkah kamu sedang menatap bulan

D/A Am

Bulan sabit yang sedang kupandangi

F Am

Mungkinkah kamu menangis

F Am D

di atas bintang khayalku

Am Am/G D/G Em Am D

Chorus:

Dm Am Em Bm D

Cinta bukan sekedar kata-kata indah

Dm Am Em Bm C D

Cinta bukan sekedar buaian, belaian, peraduan

Verse:

Am

Maafkanlah cinta

Am/G D/G

Atas kabut jiwa

Em Am D

yang menutupi pandangan kalbu

Chorus:

Dm Am Em Bm D

Cinta bukan sekedar kata-kata indah

Dm Am Em Bm C D

Cinta bukan sekedar buaian, belaian, peraduan

Outro:

Am

Cinta adalah ruang dan waktu

Am/G D/G

Datang dan menghilang

Em Am D

Semua karunia Sang Pencipta

