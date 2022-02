Atta Halilintar Masih Tak Menyangka Punya Anak saat Azani Baby A

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasangan ini baru dikaruniai seorang putri yang baru diberi nama Baby A.

Aurel Hermansyah melahirkan Baby A, di RSIA Bunda Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022) pukul 07.40 WIB dengan proses persalinan caesar.

Atta Halilintar mengaku menemani Aurel Hermansyah saat melahirkan di ruang persalinan.

"Hari itu jadi salah satu hari paling indah, amazing, merinding banget dari air matanya dan getaran badannya gak bisa digambarin," kata Atta Halilintar dalam jumpa pers virtual, Kamis (24/2/2022).

Bahkan, diakui Atta, tubuhnya bergetar dan ia tak bisa menahan tangisannya ketika sang bayi dikeluarkan dari rahim Aurel.

"The best dat of my life saat melihat bayi keluar," ucapnya.

Saat mengazankan baby A, diakui Atta dirinya masih dalam kondisi hati yang berdebar-debar.

"Pas azanin kayak gak nyangka aku udah punya anak ya," ungkapnya.

Atta Halilintar mengucapkan terima kasih kepada semua dokter yang sudah membantu proses persalinan Aurel Hermansyah secara caesar.

"Semua dokter bekerja sama sampai melajirkan putri kami tercinta. Makasih buat Tuhan, keluarga yang mensupport. Itu singkat ceritanya," ujar Atta Halilintar.